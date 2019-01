Borussia Dortmund isi consolideaza prima pozitie in Bundesliga. Galben-negrii s-au impus cu scorul de 5 la 1 in fata lui Hannover - VIDEO

Borussia Dortmund se distanteaza la 9 puncte de locul secund si, cu pasi siguri, se indreapta spre titlul de campion in Germania. Ieri, echipa antrenata de tehnicianul elvetian, Lucian Favre, a umilit-o pe Hannover 96 cu scorul de 5 la 1. Marocanul Hakimi a deschis scorul in minutul 24. Dupa care, scorul de 1 la 0 s-a pastrat pana in minutul 60, cand capitanul lui Dortumd, Marco Reus, a dublat avanatajul.

Peste 2 minute, cel supranumit Baiatul de aur, Mario Gotze, a marcat pentru 3 la 0. Acest gol a fost primul dupa o pauza de 3 luni.

In minutul 67, Raphael Guerrero a majorat scorul pana la 4 la 0. Insa, in scurt timp, oaspetii urmau sa marcheze golul de onoare prin Marvin Bakalorz.

Deja in minutul 90, belgianul Axel Witsel a pus toate punctele pe I, marcand pentru 5 la 1.

Dupa acesta victorie, Dortumd acumuleaza 48 de puncte si conduce detasat in clasamentul Bundesligii. Mult mai prost stau lucrurile pentru echipa infranta. Cei de la Hannover, cu 11 puncte in cont, se afla doar pe locul 17.