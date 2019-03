Cagliari a facut-o praf pe Fiorentina pe teren propriu. Sarzii au castigat meciul din Campionatul Italiei cu scorul de 2 la 1. Este a cincea oara la rand cand violetii pleaca de pe teren fara sa obtina victorie - VIDEO

Prima ocazie de gol a fost de partea lui Cagliari, echipa insa nu a reusit sa marcheze. Pe finalul reprizei Fiorentina a suferit un esec similar cand Mirallas a incercat sa trimita in poarta mingea, care insa a fost respinsa de portar. In partea a doua a meciului, Cagliari a fost mai puternica, iar mijlocasul Pedro Galvao, a deschis scorul in minutul 52, dupa o centrare a lui Cacciatore.

Asaltul lui Cagliari nu a incetat. In minutul 66, Ceppitelli a dublat avantajul sarzilor dintr-o faza fixa. Iar pe final de meci, oaspetii au marcat prin golul lui Federico Chiesa.

Meciul s-a terminat cu scorul 2 la 1 pentru Cagliari, care se mentine pe locul 14 in Serie A. Fiorentina e pe locul 10, la sapte puncte distanta.