Campioana in exerctiu a Ligii Americane de Hochei, Washington Capitals, a fost invinsa aseara cu scorul de 7 la 2 - VIDEO

In meciul cu numarul 46 a stagiunii curente de NHL, Washington Capitals a dat piept cu Nashille Predators. Gazdele au marcat de doua ori in prima repriza, iar in startul partii secunde, au marit scorul pana la 3 la 0. Oaspetii au redus din diferenta peste 6 minute, cand Blaskstrom a inscris din pasa lui Ovechkin.

Pana la finalul reprizei secunde, cei de la Nasville au mai marcat inca de 3 ori, iar inaintea ultimei parti, tabela arata scorul de 6 la 1.

Oaspetii nu s-au oprit nici in ultima mansa, punctand rapid pentru 7 la 1. Abia spre finalul meciului, cei de la Washington si-au bucurat suporterii cu cea de-a doua reusita.

Washington a disputat 46 de meciuri in actualul sezon si se afla pe pozitia a 3-a in Conferinta de Est. Nashville Predators are cu doua meciuri mai mult si ocupa treapta cu numarul 4 in Conferinta vestica.