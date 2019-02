Campioana Sheriff Tiraspol a incheiat cantonamentul din Turcia cu o victorie - VIDEO

Primul cantonament al Sheriff-ului, desfasurat in localitatea Belek din Turcia, a avut un final fericit pentru galben-negri. Viespile au jucat un amical contra formatiei sud-coreene Daejeon Citizen pe care au invins-o cu 3 la 1. Sheriff a controlat cap-coada meciul si a condus la pauza cu 2 la 0. Ambele goluri au fost reusite de atacantul camerunez Robert Tambe.

Cu un avantaj de doua goluri pe tabela, trupa lui Goran Sablici a mai scazut din turatii in partea secunda si a asteptat greselile adversarilor. In schimb sud-coreenii au fortat si, intr-un final, au fost rasplatiti cu un gol in minutul 54.

Sheriff a simtit ca poate scapa printre degete victoria si iarasi a pornit asaltul. La una dintre faze, mijlocasul viespilor, Antun Palic, a ramas 1 la 1 cu portarul si l-a executat cu sange rece, stabilind scorul final de 3 la 1.Sheriff a mai avut parte de alte doua meciuri de control in cantonamentul din Turcia.

Tiraspolenii au cedat cu acelasi scor de 1 la 2, in fata bosniecilor de la Siroki Brijeg si in fata ucrainenilor de la Olympik.Pe 17 februarie Sheriff urmeaza sa se reuneasca pentru un alt cantonament, care la fel se va desfasura in Turcia.