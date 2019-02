Cand nu credea nici el in propriile forte, a reusit sa sparga gheata. Henrik Kristoffersen a devenit campion mondial la schi alpin, pentru prima oara in cariera - VIDEO

Dupa ce s-a oprit de atatea ori la un singur pas de victorie, fiind mereu in spatele lui Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen a reusit, in sfarsit sa-l infranga pe eternul sau rival. La proba de slalom urias al Campionatului Mondial de Schi Alpin, lupta pentru medalia de aur s-a dat intre cel mai mare schior al secolului 21, austriacul Marcel Hirscher, tanarul norvegian Henrik Kristoffersen si francezul Alexis Pinturault. Cel din urma, a fost cel mai bun dupa prima mansa, insa, a terminat competitia pe locul 3, trecandu-si in cont medalia de bronz.

Hirscher a fost al doilea la jumatatea competitiei si a incheiat cursa pe acelasi loc. Medalia de aur a plecat la Henrik Kristoffersen, cel care s-a dezalnuit in mansa secunda si a zburat pe partie.

Campionatul Mondial de Schi Alpin, organizat la Are, in Suedia, va scrie ultimul capitol, duminica. Kristoffersen, Hirscher si Pinturault vor lupta pentru medalia de aur a probei de Slalom. Cei 3 vor avea insa un adversar pe masura, Andre Myhrer. Reprezentantul gazdelor s-a antrenat exclusiv pentru aceasta cursa si este gata sa dea lovitura, chiar in fata propriilor suporteri.