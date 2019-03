Cea de-a doua etapa a preliminariilor pentru Euro 2020, a fost plina de evenimente. In trei dintre meciurile de aseara s-au marcat cate 6 goluri - VIDEO

In a doua etapa a preliminariilor pentru Euro 2020, Elvetia a dat piept, pe teren propriu, cu Danemarca. In minutul 19, Remo Freuler a deschis scorul pentru gazde, iar pana la finalul primei reprize, tabela a pastrat scorul de 1 la 0. In partea secunda, elvetienii au mai lovit decisiv, inca de doua ori. In minutul 66 prin Granit Xhaka si in 76 prin Breel Embolo.

Simtindu-se cu victoria in mana, elvetienii au cedat initiativa. De partea cealalta, danezii au plecat in atac cu toate armele. Mathias Jorgensen a punctat pentru 3 la 1 in minutul 84, peste 4 minute, Chistian Gytkjaer a inscris golul de 3 la 2, iar Henrik Dalsgaard, a restabilit egalitatea in cel de-al 3-lea minut de prelungiri.

Si Grecia a fost condusa cu 2 la 0 de catre Bosnia si Hertegovina, reusind, in cele din urma, sa obtina un egal. Golul de 2 la 2 a fost marcat de catre Dimitris Kolovos, cu 5 minute inainte de finalul meciului.

In duelul scandinavilor, Norvegia a jucat acasa contra Suediei. Pe finalul primei reprize, gazdele au deschis scorul prin Bjorn Johnsen iar in startul partii secunde, Joshua King a dublat avantajul. Suedezii, insa, nu au fost de acord si au marcat 3 goluri consecutive. Claesson si Quison au inscris pentru oaspeti iar Hordveit a marcat in propria poarta. Cand totul parea pierdut pentru norvegieni, in al 6-lea minut de prelungiri, Ola Kamara a restabilit egalitatea.

In acelasi timp, Italia s-a impus cu 6 la 0 in fata lui Liiechtenstein. Pentru Squadra Azura s-a remarcat cu o dubla veteranul Fabio Qagliarella, care a revenit in echipa nationala dupa o pauza de 4 ani.

Ambianta Urmatoarea etapa a preliminariilor pentru Euro 2020 va avea loc pe data de 7 iunie.