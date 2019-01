In martie anul trecut, americanca a participat la proba de Super G, in Suedia, dupa care, a urmat o serie de accidentari, iar sportiva in varsta de 34 de ani a fost nevoita sa stea deoparte.

Zilele trecute, Lindsey Vonn a declarat ca isi va relua activitatea, iar maine, la proba de coborare din Italia, ea isi va face aparitia, mult asteptata de fani.