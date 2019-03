Cei care vor dori sa vada vineri meciul Moldova-Franta sunt indemnati sa mearga la stadion cu trei ore mai devreme si sa aiba cu ei buletinele de identitate si biletele - VIDEO

Silviu MUSUC, SEFUL DIRECTIEI POLITIA CAPITALEI: “Pentru a evita ambuteiajele.”

Meciul in care nationala Moldovei va intalni Franta, va avea loc vineri, la ora 21:45 pe stadionul Zimbru din sectorul Botanica al capitalei. Este pentru prima data cand ai nostri ii intalnesc pe francezi si este o premiera cand in tara noastra vine o campioana mondiala in exercitiu.

Nu am reusit sa aflam deocamdata cum va circula transportul public in seara meciului.