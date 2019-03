Cei de la Bayern Munchen isi doresc toate trofeele posibile. Fotbalistii au recuperat un dezavantaj urias fata de Dortmund - VIDEO

Bayern Munchen obtine a 5-a victorie consecutiva in Bundesliga, iar dupa 25 de etape, se instaleaza in fruntea clasamentului. Aseara, cei rosii au trecut de Wolfsburg cu 6 la 0. In pofida unei victorii categorice, bavarezii au reusit sa deschida scorul abia in minutul 34. Serge Gnabry a fost cel care a spart gheata. Iar in scurt timp, Robert Lewandoswki a marcat pentru 2 la 0.

In startul reprizei secunde, James Rodriguez a triplat avantajul bavarezilor. Ca mai apoi, in minutul 76, sa vina randul lui Thomas Muller sa-si treaca numele in lista marcatorilor. Acest gol a fost al doilea consecutiv pentru atacantul german in Bundesliga.

Dupa ce i-a pasat decisiv lui Thomas Muller, Franck Ribery a preluat initiativa si a mai oferit alte doua pase de gol. Mai intai, veteranul francez a creat o faza de gol pentru Joshua Kimmich, iar peste 3 minute, l-a ajutat pe Lewandowski sa-si treaca in conta dubla.

Tot aseara si Dortmund a obtinut victoria, insa nu a reusit sa-si pastreze prima pozitie, fiind depasita de Bayern la criteriul golaverajului. Astfel, dupa 25 de etape, bavarezii conduc in Bundesliga, avand in cont 57 de puncte. Tot atatea are si Borussia, insa, gruparea din Dortmund dispune de un raport inferior dintre goluri marcate si goluri primite.