Cel mai bun antrenor moldovean din acest an si cel mai bun marcator al Diviziei Nationale, vor ramane la Petrocub si in 2019. Acestia au planuri grandiose pentru anul viitor - VIDEO

De doi ani, Lilian Popescu se afla la carma echipei Petrocub. In sezonul 2017 a Diviziei Nationale, discipolii sai s-au clasat pe pozitia a 3-a, participand si in calificarile pentru Europa League.

In sezonul actual, gruparea condusa de Lilian Popescu a repetat performanta si din nou a incheiat pe locul 3. Iar rezultatele tehnicianului in varsta de 45 de ani, nu au ramas neobservate. In acest an, Lilian Popescu a fost desemnat cel mai bun antrenor moldovean.



Lilian POPESCU, ANTRENOR PETROCUB: “ Speram sa facem o figura mai buna in anul viitor, dorim sa urcam si mai sus de locul 3/ “



Cel mai bun golgheter al Diviziei Nationale, Vladimir Ambros, a progresat sub aripa lui Lilian Popescu. In acest an, atacantul a marcat 12 goluri, depasind clar restul oponentilor.



Lilian POPESCU, ANTRENOR PETROCUB: “ Vom ramane impreuna in noul sezon, am vorbit deja cu Vladimir Ambros, eu sunt sigur ca el inca nu si-a spus ultimul cuvant in Petrocub. “



Vladimir AMBROS, FOTBALIST PETROCUB: “ Mai avem de muncit cu Petrocubul. Da, ma vad impreuna cu ei, avem scopuri mari si eu pot ajuta aceasta echipa. “



In sezonul 2018 a Diviziei Nationale, Petrocub s-a clasat pe locul 3, la egalitate de puncte cu ocupanta locului secund, Milsami, in timp ce Sheriff a devenit campioana nationala pentru a 16-a oara.