Cel mai bun schior al secolului 21, Petter Northug, si-a incheiat cariera sportiva. Ultima declaratie a campionului - VIDEO

Petter Northug s-a aflat in fruntea multor clasamente din disciplina curselor pe schiuri.

De-a lungul carierei sale, norvegianul a devenit de doua ori campion olimpic, de sapte ori campion mondial, s-a impus in 38 de etape ale Cupei Mondiale si a urcat pe podium in nu mai putin de 84 de cazuri, ceea ce este un record absolut.

In ciuda faptului ca marele campion inca are o varsta competitionala, in ultimii doi ani, rezultatele sale au devenit mai modeste, fapt care l-a silit sa ia decizia retragerii.