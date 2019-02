Cel mai important turneul international de tenis de camp desfasurat in Moldova a luat sfarsit. Biotehnos Cup, competitie ce a adunat juniori din 24 de tari, si-a desemnat campionii - VIDEO

Cu gandul si cu speranta de a evolua in viitor la turneele de Grand Slam, juniorii de la Biotehnos Cup 2019 si-au desemnat astazi campionii. In concursul masculin in marea finala si-au dat intalnire italianul Lorenzo Rottoli si bielorusul Alexander Zgirovsky. Primul set a fost unul echilibrat, iar bielorusul a fost cel cu nervii mai tari impunandu-se cu 7 la 5. Dezamagit, italianul a cedat presiunii si a fost mai slab si in al doilea act. Zgirovsky a profitat si a inchis meciul la 6 la 3.

Alexander ZGIROVSKY, TENISMEN BELARUS: „Sunt multumit. Meciul final a fost destul de greu, pentru ca nu mi-am aratat cel mai bun joc al meu, dar am castigat, asta e cel mai important. Acesta este pana ce, cel mai important titlu pentru mine.”

Lorenzo ROTTOLI, TENISMEN ITALIA: „Vreau sa multumesc, pentru ca a fost un turneu superb, mi-a placut, cu siguranta voi veni si la anul.”

La simplu feminin, in finala, si-au dat intalnire poloneza Stefania Rogozinska Dzik si sportiva din Norvegia, Lilly Elida Haseth. Finalista si in proba de dublu, dar si favorita numarul 1 al turneului, tenismena din Polonia a fortat desprinderea din start, dar nordica a oferit o rezistenta remarcabila. Haseth si-a impus jocul sau si a facut-o pe adversara sa greseasca, castigand primul set cu 6 la 4. Norvegianca s-a simtit din ce in ce mai bine pe cortul de tenis si a dominat si in actul secund. Lilly Haseth s-a incoronat campioana dupa 6 la 3 in setul 2.

Lilly Elida HASETH, TENISMENA NORVEGIA: „A fost o partida stransa. Am incercat sa joc agresiv, pentru ca mi-a fost fizic foarte greu. Sunt multumita de jocul prestat.”





La final, campionii si finalistii au fost rasplatiti cu trofee si premii.

Ceslav CIUHRII, PRESEDINTELE FEDERATIEI NATIONALE DE TENIS: „Cu siguranta avem viitor doar ca ne trebuie mai multa experienta. Sunt copii care ne dau sperante ca vor juca bine. Cel mai important lucru este a identificam persoanele talentate.”

Timp de 9 zile, Scoala Sportiva Specializata de Tenis din capitala a fost gazda turneului international de categoria a II-a, Biotehnos Cup. In acest an, tara noastra a fost reprezentata la aceasta competitie de 9 jucatori de tenis, toti fiind eliminati in etapele initiale.