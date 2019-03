Cel mai titrat tenismen din Moldova, Radu Albot, le-a oferit o lectie de maiestrie picilor care se viseaza sportivi de performanta - VIDEO

Radu ALBOT,JUCATOR DE TENIS PROFESIONIST: "Nu eu am ales tenisul, eu doar am venit sa joc in el, tatal meu a vazut acest sport pe televizor, lui i-a placut acest lucru si el in locul meu a decis."

Dupa ce l-au ascultat cu atentie, cei care vor sa-i calce pe urme, au putut da-i dea si intrebari tenismenului moldovean. S-au aratat interesati in special de meciul cu marele Roger Federe.

Radu ALBOT, JUCATOR DE TENIS PROFESIONIST: "A fost un meci foarte interesant, el foarte bine schimba ritmul jocului, simte foarte bine adversarul, joaca in diferite colturi si serveste foarte bine.”

Dupa ce a stat de vorba cu ei, Albot a organizat si un master-class pentru micii tenismenii prezenti la eveniment. Fiecare a avut sansa sa schimbe cateva mingi cu cel mai bun jucatori de tenis din Moldova.



Anghelina Mocanu este una dintre sportivele care a avut posibilitatea sa joace in echipa cu Radu Albot, intr-o proba de dublu improvizata. Tanara spune ca a avut emotii mari sa se afle pe teren alaturi de un sportiv de talie internationala.

Mocanu ANGHELIN, JUCATOARE DE TENIS: "Desigur, cand mi sa spus ca o sa joc in echipa cu Radu Albot, mi-a fost putin frica. Dar pe urma s-a inceput joaca si m-am simtit destul de bine.”

Radu Albot spune ca s-a bucurat sa vada ca la noi in tara exista multi copii care joaca tenis.

Radu ALBOT, JUCATOR DE TENIS PROFESIONIST: "Imi place ca sau adunat toti in dimineata de Duminica, sau trezit si au venit aici. Ma bucur ca sunt multi copii care joaca tenis.”

Jucatorul recunoaste ca este extrem de dificil sa faci antrenamente cu picii.

Radu ALBOT, JUCATOR DE TENIS PROFESIONIST: "Este foarte greu sa antrenezi copii, sunt foarte multi in primul rand si foarte galagiosi.”

Radu Albot a revenit acasa pe 27 martie. El a devenit primul jucator de tenis din Moldova care a castigat un turneu ATP.