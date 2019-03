Cele mai bune echipe din NBA ale sezonului curent, Golden State si Denver, s-au duelat pentru suprematia Conferintei de Vest. Insa, mult asteptatul meci a fost lipsit de orice intriga - VIDEO

Golden State Warriors si Denver Nuggets merg cap la cap in clasamentul Conferintei de Vest. In caz de infrangere in duelul de aseara, Golden State era in pericol sa-si piarda prima pozitie. Insa, manati din spate de publicul local, razboinicii i-au facut praf pe cei de la Nuggets. La jumatatea partidei, acestia aveau deja un avantaj de 17 puncte.

Oaspetii au remediat situatia in a 3-a repriza, insa nu au mentinut ritmul si in ultimul sfert. In cele din urma, Golden State s-a impus cu scorul de 122 la 105.

In urma acestei victorii, situatia in clasamentul Conferintei de Vest ramane neschimbata. Warriors conduce in continuare, iar Nuggets se multumeste doar cu pozitia a doua. Pana la finalul sezonului regular a mai ramas putin timp, asa ca ambele echipe deja se pregatesc de play-off.