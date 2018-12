Celebrul club de fotbal, Rangers, revine pe prima pozitie in Campionatul Scotiei. Discipolii lui Steven Gerrard s-au impus cu scorul de 1 la 0 in fata celor de la Hamilton - VIDEO

In etapa cu numarul 18 a campionatului scotian, Rangers a dat piept cu Hamilton Academical. O victorie in acest meci ar fi garantat urcarea lui Rangers pe prima pozitie. In cele din urma, ursii albastri s-au impus cu 1 la 0, unicul gol al meciului a fost marcat de catre Candeias, inca din minutul 3.

Glazgow Rangers a parcurs un drum dificil pentru a reveni in fruntea Campionatului scotian. Clubul a fost nevoit sa inceapa totul de la capat, dupa ce in anul 2012, a fost retrogradat in liga a 4-a. In aceasta vara, atrenorul echipei a devenit Steven Gerrard.

Fostul international englez a reusit, din start, sa construiasca o echipa competitiva. Dupa 18 etape, Rangers se afla pe primul loc, la egalitatea de puncte cu Kilmarnock. Albastrii, insa, au cu un meci in minus.