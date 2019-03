Chelsea isi revine dupa ce a invins in deplasare echipa Fulham, scor 2 la 1, iar Liverpool a remizat, scor 0 la 0 cu Everton si a pierdut locul de lider in Campionatul Angliei - VIDEO

Scorul meciului a fost deschis in minutul 20 de Gonzalo Higuan, insa Calum Chambers a trimis balonul in poarta goalkeeper-ului spaniol cu sapte minute mai tarziu si a restabilit egalitatea.

Jorginho a inchis tabela in minutul 31 si a adus trei puncte importante pentru londonezi, care se mentin in cursa pentru locurile ce asigura prezenta in Liga Campionilor.

Dupa partida cu Fulham, formatia antrenata de Jose Mourinho se afla pe locul 6 cu 56 de puncte, iar Fulham pe 19 cu 17 puncte.

Tot aseara, Liverpool a pierdut pozitia de lider in Premier League, dupa ce Salah a ratat singura ocazi a partidei. Iar Watfor a invins-o scor 2 la 1 pe Leicester.