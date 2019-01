Chelsea o elimina pe Tottenham din Cupa Ligii engleze de fotbal si se califica in finala - VIDEO

Maurizio Sarri ataca primul trofeu la carma lui Chelsea. Ieri, discipolii sai au trecut de Tottenham in semifinalale Cupei Ligii engleze de fotbal. Oaspetii veneau pe Stamford Bridge cu un avantaj de un gol, gratie victoriei la limita din mansa tur. La meciul de ieri, gazdele s-au prezentat in formula optima, in timp ce Tottenham nu si-a putut utiliza principalele vedete, Kane si Ali, cei doi fiind accidentati. In minutul 27, N’Golo Kante reuseste un sut formidabil din afara careului, deschizand scorul.

Peste 11 minute, gazdele si-au dublat avantajul, cand Eden Hazard a finalizat centrarea lui Azpilicueta.

Dupa pauza, Fernando Llorenta i-a readus pe Tottenham in cartile pentru calificare, marcand printr-o executie acrobatica.

Scorul de 2 la 1 s-a pastrat atat pana la finalul timpului regulamentar cat si pana la finalul reprizelor aditionale. Asa ca echipa invingatoare s-a hotarat in urma loviturilor de departajare. Acolo au fost superiori cei de la Chelsea, impunandu-se cu 4 la 3.

In finala, Maurizio Sarri se va confrunta cu Pep Guardiola. Mansa decisiva va avea loc pe data de 24 februarie.