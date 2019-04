Circuitul ATP revine dupa o scurta pauza. In aceasta saptamana, greii tenisului vor lupta pentru trofeul de la Marrakech - VIDEO

Dupa o absenta indelungata din cauza accidentarilor, Jo-Wilfried Tsonga este in cautarea gloriei de altadata. In aceasta saptamana, francezul de 33 de ani, tinteste titlul de la Marrakech. Primul sau adversar a fost Cedrik-Marcel Stebe, neamtul, insa, nu a reusit sa opuna rezistenta, cedand cu 6 la 1 si 7 la 6.



In turul urmator, Tsonga va da pipet cu englezul Kyle Edmund, favoritul numarul 3 al competitiei. In acelasi timp, compatriotul si prietenul sau, Gilles Simon, a trecut fara emotii de Josef Kovalik, scor final de 6 la 4 si 6 la 1.

In turul urmator, Simon se va duela cu argentinianul Guido Andreozzi. De asemenea, Openul de la Marrakech, ce pune in joc 250 de puncte, mai are pe lista de start si alte nume importante, Alexander Zverev, Fabio Fognini sau Fernando Verdasco. Turneul este primul din acest an care se desfasoara pe zgura.