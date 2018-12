Clippers este cea mai buna echipa din Los Angeles. In mult asteptatul derby contra lui Lakers, ros-albastrii s-au impus cu scorul de 118 la 107 - VIDEO

In etapa cu numarul 36 a Ligii Americane de Baschet, au dat piept cele doua echipe din Los Angeles - Clippers si Lakers. Oaspetii s-au instalat la carma inca din startul partidei, trecandu-si in cont prima repriza cu scorul de 28 la 23.

Lakers a revenit in forta in partea secunda, obtinand un avantaj de 3 puncte, insa, gazdele n-au reusit sa mentina superioritatea. In cele din urma, Clippers s-a impus cu scorul de 118 la 107.

Gratie acestei victorii, cei de la Clippers au urcat pe locul 4 in Conferinta de Vest, in timp ce Lakers ocupa doar locul 7.Lidera conferintei ramane gruparea Denver Nuggets, care a dispus cu 102 la 99 de San Antonio Spurs.