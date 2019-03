Conor McGregor se retrage! Anuntul facut de luptator

Campion UFC al Irlandei, Conor McGregor a anuntat ca el s-a "retras din sportul cunoscut formal drept arte martiale mixte".

In varsta de 30 de ani, Conor McGregor a facut anuntul marti, pe retelele de socializare.

"Imi doresc ca toti colegii mei sa continue cu bine!", a adaugat McGregor.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!