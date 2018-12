Cristiano Ronaldo a marcat singurul gol in derby-ul torinez. Ce a facut dupa ce a inscris golul

Reusita portughezului de aseara a fost golul cu numarul cinci mii pentru Juventus in istoria Campionatului italian. Astfel, la mai putin de jumatate de an in componenta echipei, Ronaldo a devenit o figura importanta, stabilind anterior si alte recorduri impresionante.

Dupa victoria de ieri, Juventus isi consolideaza prima pozitie in Seria A. In timp ce Torino ocupa locul 6.