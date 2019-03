Cu trei infrangeri in ultima saptamana, Golden State Warriors risca sa isi piarda suprematia in Conferinta de Vest. Campioana in exercitiu a Ligii Americane de Baschet, a fost invinsa de Orlando Magic - VIDEO

Pentru a-si pastra suprematia, Golden State Warriors avea nevoie de victorie in meciul de aseara cu Orlando Magic. Insa, magicienii le-au predat razboinicilor o adevarata lectie de baschet.

Orlando Magic a domiat categoric prima jumatate a meciului, impunandu-se atat in prima, cat si in a doua repriza. Cei de la Warriors au preluat initiativa in al 3-lea sfert, castigandu-l cu 30 la 11. Insa, in partea decisiva, magicienii si-au ridicat din nou nivelul de joc. Astfel, dupa fluierul final, tabela arata scorul de 103 la 96 in favoarea lui Orlando.



Dupa 62 de etape, Golden State rezista in fruntea Conferintei de Vest, insa, Denver Nuggets vine tare din spate. Gruparea din Colorado mai are putin de recuperat, totodata, avand un meci rezerva.

Orlando Magic urca pe locul 8 in Conferinta de Est, ultima treapta ce garanteaza calificarea in play-off. In ultima luna, magicienii au obtinut tocmai 9 victorii, urcand 4 pozitii in clasament.