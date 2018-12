Cupa Moldovei de bashet a fost castigata si in acest an de echipa Rabnita. In finala rabnitenii s-au impus cu scorul de 83 la 75 in fata celor de la Donbaschet - VIDEO

Finala Cupei Moldovei de baschet a inceput intr-un ritm intens. Echipele au mers cot la cot in prima parte a confruntarii, iar dupa doua reprize, scorul pe tabela de marcaj era de 45 la 44, in favoarea lui Donbaschet.

In a 3-a repriza, cei de la Rabnita au luat partida pe cont propriu si s-au distantat la 13 puncte. In ultimele 10 minute, Donbaschet a mai redus din diferenta, insa nu a reusit sa schimbe soarta meciului. In cele din urma, Rabnita s-a impus cu scorul de 83 la 75. Cel mai bun jucator al partitei a fost desemnat Nicolae Cojuhari.

Nicolae COJUHARI, JUCATOR RABNITA:“ Ne-am pregatit bine de acest meci, astazi am fost o echipa omogena, totul a mers cinform planului. Am fost mai precauti in defensiva, echipa din Donduseni a cedat, iar noi am profitat de situatie.“

Coplesiti de emotii, colegii sai l-au udat cu apa din cap pana in picioare chiar in timpul interviului.

Confruntarea dintre Rabnita si Donbaschet inca nu e terminata. Cele doua echipe vor mai da piept si in Campionatul Moldovei de Baschet, unde vor lupta pentru titlul de campioni nationali.