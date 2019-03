Desi selectionerul Moldovei spunea ca tara noastra ar putea castiga, de ce nu, meciul cu francezii, casele de pariuri o dau invingatoare clara pe Franta - VIDEO

In cazul unui pariu in valoare de 100 de lei pe victoria Moldovei in fata Frantei, castigul va constitui 2500 de lei, daca tara noastra o bate pe Franta.

Iar daca veti paria 100 de lei pe succesul francezilor, puteti beneficia de un venit in valoare de doar 10 lei, daca acestia inving Moldova. De asemenea, lotul cososilor galici constiuie 1,2 de miliarde de euro, iar al nostru – doar 15 milioane.

Si daca cel mai scump jucator al lor, Kylian Mbappe valoreaza 200 de milioane de euro, asta inseamna ca el costa de 13 ori mai mult decat toata nationala Moldovei. Mai simplu – Mbappe face cat 299 de jucatori de-ai nostri. La momentul de fata, jucatorul lui PSG, in varsta de 20 de ani este cel mai scump din lume.

Meciul dintre Moldova si Franta va fi arbitrat de o brigada din Macedonia de Nord, in frunte cu Aleksandar Stavrev. Arbitrul in varsta de 41 de ani, a condus si meciul din anul 2017, dintre Franta si Luxemburg. Atunci luxemburghezii obtineau un rezultat istoric, remizand cu 0 la 0.