Dezastru pe Bernabeu. Real Madrid a fost distrusa de Ajax in returul optimilor din Liga Campionilor, iar astfel, detinatoarea titlului din ultimii 3 ani, a fost eliminata din competitie - VIDEO

Cu toate ca Real Madrid a inceput in forta si a avut o bara transversala prin Varane in startul meciului, Ajax a jucat extrem de curajos si a profitat de toate sansele avute. Ziyech a deschis scorul in minutul 7, iar la pauza olandezii conduceau cu 2 la 0, dupa ce Neres a inscris si el. Asaltul lui Ajax a continuat si in repriza secunda, lancerii s-au distantat la 3 la 0, dupa ce superbul gol a lui Tadic a fost confirmat, in urma consultarii sistemului VAR.

In minutul 70, Asensio a readus pentru putin timp sperantele galacticilor, care a marcat singurul gol pentru campioana. Insa, dupa 2 minute, danezul Lasse Schone a inscris o frumusete de gol dintr-o lovitura libera si a stabilit scorul final de 4 la 1. Astfel, madrilienii incheie in genunchi parcursul din Liga Campionilor, competitie pe care au dominat-o categoric, castigand ultimele 3 trofee din Liga Campionilor.

Santiago SOLARI, ANTRENOR REAL MADRID: „Nu mi-am asumat acest rol intr-un moment atat de dificil doar pentru a renunta acum. Este dreptul dumneavostra sa aveti o opinie. Eu am venit aici ca sa dau tot ce am mai bun din mine si sa cer aceleasi lucruri de la discipolii mei. “