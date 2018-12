Dinamo Bucuresti ramane pe muchia de cutit. Cainii rosii au fost invinsi cu un categoric 4 la 1 de catre Astra - VIDEO

In etapa cu numarul 21 a Ligii 1, Dinamo a dat piept cu Astra, in deplasare. Giurgiuvenii au preluat conducerea pe tabela de marcaj inca in minutul 7, cand au deschis scorul prin Lullaku. Peste jumatate de ora, Laurentiu Bus a dublat avantajul gazdelor.

Dupa pauza, asediul Astrei a continuat, iar in minutul 68, Valentin Gheorghe a marcat pentru 3 la 0. Peste alte 3 minute, Nelut Rosu a inscris pentru 4 la 0.

Executia formidabila a lui Sergiu Hanca din minutul 77, a mai spalat putin din rusine, insa cainii rosii nu au mai fost in stare sa marcheze si alte goluri. Dupa aceasta infrangere, Dinamo ramane pe pozitia a 11-a, la limita retrogradarii, in timp ce Astra a urcat pe locul 5.