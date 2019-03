Dortmund este de neoprit in Germania. Borussia a zdrobit-o pe Wolsfbourg, scor 2 la 0 si a revenit pe primul loc in clasamentul Bundesligii. Galben-negrii au intrecut-o la puncte pe rivala Bayern Munchen - VIDEO

Borussia Dortmund este hotarata sa aduca acasa trofeul suprem din Bundesliga, in acest sezon. Paco Alcacer a fost eroul meciului de aseara contra celor de la Wolsfbourg. Atacantul in varsta de 25 de ani, a readus echipa sa pe primul loc, dupa ce a reusit sa marcheze de doua ori.

Gratie golurilor marcate in minutele de prelungire, galben-negrii se distanteaza la doua puncte in clasament de marea lor rivala Bayern Munchen.

Aseara, Bayern a remizat, in deplasare, scor 1 la 1, cu echipa Freiburg. Primul gol a fost inscris in minutul trei, de Holer, iar in minutul 22, echipa a reusit sa egaleze prin Lewandowski.

Dupa lupta de aseara, bavarezii au ajuns pe locul 1 in clasament cu 63 de puncte. Iar cei din Bayern au alunecat pe pozitia a doua cu 61 de puncte.