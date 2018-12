Duel electrizant in Liga Americana de Baschet. Meciului dintre Los Angeles Lakers si Miami Heat a fost tensionat pana la fluierul final - VIDEO

Los Angeles Lackers si Miami Heat si-au impartit postura de lider pe durata intregului meci. Abia spre finalul partidei, LeBron si compania au obtinut un avantaj de 3 puncte. Cei de la Miami au avut ocazia sa evite infrangerea, insa jucatorii oaspetilor au ratat tinta milimetric, in doua cazuri.



Los Angeles Lakers se afla pe locul 5 in Conferinta de Vest, in timp ce Miami Heat ocupa pozitia a 9-a in Conferinta estica.Tot aseara a jucat si campioana in exercitiu, Golden State Warriors, californienii s-au impus cu scorul de 116 la 108 in fata celor de la Minnesota.