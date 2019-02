Duelul dintre luptatorii Andrei Barbarosa si Valeriu Mircea a inceput inca inaintea fluierului de start. In sesiunea de prezentare pentru competiile de sambata, cei doi au avut o discutie aprinsa, fiind chiar la un pas de a se lua la bataie - VIDEO

„Vezi celula asta? Este oficiul meu! Dupa cum te-am prevenit, tu vei fi secretara mea acolo, m-ai inteles?”





Valeriu MIRCEA, LUPTATOR MMA: „Eu m-am prezentat in fata lor, ca toti sa inteleaga cine sunt eu. Pentru ca ei nu ma cunosc, inca. Ei nu constientizeaza cine sta in fata lor. Eu o sa le arat sambata seara, cine sunt eu, de fapt.”

Adversarul lui Valeriu Mircea, Andrei Barbarosa, a reactionat mult mai chibzuit la provocarile oponentului.

Andrei BARBAROSA, LUPTATOR MMA: „Va salut pe toti, sunt foarte multumit ca ma aflu aici. Va indemn sa aplaudam impreuna pentru organiztori si sa le multumim pentru un lucru atat de impresionant. Ma simt foarte bine, nu am nimic impotriva oponentului.”

Gala Eagles Fighting Championship 11 se va desfasura sambata, in Sala Polivalenta din Chisianu, incepand cu ora 18. Turneul cuprinde participanti din 12 state. In total in competiti sunt inscrisi 32 de luptatori, 12 dintre care sunt moldoveni.

Dorin DAMIR, PRESEDINTE FEA: „Eagles Fighting Championship 11 va intra in istorie, deoarece lista participantilor e completata doar de vedete. Toti sunt dornici de victorie. Vom avea multe lupte interesante.”