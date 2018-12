Duelul liderilor din Liga Americana de Hochei, lipsit de orice suspans. Care este echipa care a ramas pe primul loc - VIDEO

Meciul dintre Tampa Bay Lightning si Toronto Maple Leafs, se anunta a fi unul intrigant.

Asteptarile au inceput sa se transforme in realitate, dupa ce oaspetii au deschis devreme scorul. In caz de victorie cei de la Toronto aveau sa mai reduca din diferenta fata adversarii sai de pe prima poztie. Insa lidera clasamentului, Tampa Bay, a raspuns foarte repede cu golul egalizator. Iar in a 2-a repriza, gazdele, au marcat de 3 ori, suprimand orice intriga.

Dupa 33 de meciuri, Tampa Bay are un avantaj solid fata de locul secund. Cei de la Toronto Maple au de recuperat un ecart de 8 puncte.