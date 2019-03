Dupa ani de antrenamente intensive, au incercat sa demonstreze ca merita sa participe la o competitie internationala. Natalia Budeanu, Denis Tachii si Serghei Oslobanum sunt cei care ne vor reprezenta tara la un turneu european - VIDEO

Scopul campionatului este de a selecta sportivi pentru competitia internationala ce urmeaza sa aiba loc in vara anului 2019, la Minsk.

Peaticovschi IULII, ANTRENOR EMERIT LA JUDO SI SAMBO: „Campionatul de astazi are scop selectarea sportivilor si anume la proba masculin si feminin pentru campionatele europene si mondiale.”

Unul dintre finalisti, care a reusit astazi sa demonstreze tarie si mult profesionalism este Peaticovschi Iulian. Tanarul care este sportiv de la 5 ani, a obtinut titlul de maestru in sport la sambo si maestru de clasa internationala la judo.

Peaticovschi IULIAN, MAESTRU SPORT LA SAMBO: „In finala cu sportivul care am concurat am fost bun, el este bineinteles bun, are talentat, dar eu am fost mult mai atent si l-am invins prin munca si atentie. Eu practic acest sport de mic, de la 5 ani.”

Prezent la eveniment a fost si Denis Tachii, sportivul moldovean care a cucerit recent medalia de argint in cadrul Cupei Mondiale de sambo de la Moscova.

Denis TACHII, CAMPION NATIONAL LA SAMBO: „Observ tinerii care au progresat foarte mult, cunoscandu-i de mici, si vazandu-i in ziua de azi cum progreseaza la campionatul republicii, am ramas bucuros ca tanara generatie creste in rezultate si sper ca pe parcurs o sa-i vad la campionatele europene mondiale.”

Premiile pentru cei care ajung in finala sunt modeste, in jur de 500 de lei pentru fiecare, sume care sunt acordate de catre Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii din Republica Moldova.