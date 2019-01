Dupa ce a eliminat-o pe PSG, codasa Guingamp a mai facut o victima in Cupa ligii Frantei. Condusa cu 2 la 0 de AS Monaco, Guingamp a revenit spectaculos - VIDEO

As Monaco a inceput mai bine semifinala din Cupa ligii Frantei cu Guingamp. Monegascii au condus cu 2 la 0, desi in minutul 14 au ramas in inferioritate numerica. Rony Lopes a deschis scorul in minutul 18, iar Golovin a majorat avantajul 6 minute mai tarziu.

Guingamp a iesit hotarata de la cabine, iar dupa doar zece minute de la reluarea jocului, tabela arata deja 2 la 2. Mendy a redus din diferenta, iar Thuram a egalat.

Scorul a ramas neschimbat pana la finalul celor 90 de minute regulamentare si s-a trecut direct la loviturile de departajare, iar Guingamp s-a impus cu 5 la 4.

Castigatoare a Cupei Frantei in 2009 si 2014, Guingamp s-a calificat in premiera in finala Cupei Ligii, unde va intalni invingatoarea dintre Strasbourg si Bordeaux.