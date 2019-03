Dupa ce a ratat la limita primul loc in proba sa preferata, Dominik Paris si-a luat revansa in alta disciplina - VIDEO

Campion in 4 etape ale probei de coborare, Dominik Paris a terminat aceasta disciplina doar pe locul doi. Cel incoronat cu titlul de campion a fost elvetianul Beat Feuz, care l-a surclasat pe italian doar cu 20 de puncte.

Totusi, Paris a avut sansa de a se razbuna la proba de Super G. Astazi, in Andora s-a desfasurat ultima cursa a probelor de viteza, din acest sezon. Italianul a lunecat pe partie ca vantul si ca gandul, depasindu-si fara probleme adversarii. Astfel, Dominik Paris a cucerit primul glob mic de cristal al carierei.

Dominik PARIS, CAMPION LA SUPER G: “Ce mai pot spune, visul meu a devenit realitate. Am depus atata munca si am fortat atat de mult. Anterior, de doua sau trei ori am mai fost aproape sa cuceresc globul si abia astazi a functionat totul perfect. Sunt foarte fericit. “

In acest an, Dominik Paris a mai devenit si campion mondial la Are, in proba de Super G. De asemenea, in sezonul recent incheiat, italianul a triumfat in 8 curse, iar in ierarhia mondiala a terminat pe pozitia a patra.