Dupa infrangerea din Supercupa Spaniei, Barcelona cauta sa se razbune in alte competitii. Catalanii s-au impus cu 3 la 1 in fata lui Rayo Vallecano, pastrandu-si prima pozitie in La Liga - VIDEO

In anul 2019, Barcelona nu a suferit nicio infrangerea in Campionatul Spaniei de fotbal. Pentru ultima data catalanii erau invinsi in aceasta competitie de catre Betis, in luna noiembrie a anului trecut. Aseara, gruparea antrenata de Ernesto Valverde, s-a impus pe teren propriu, cu 3 la 1 in fata codasei, Rayo Vallecano. Totusi, meciul nu a inceput tocmai bine pentru gazde, asa cum atacantul oaspetilor, Raul de Tomas, a deschis scorul.

In minutul 38, Leo Messi a centrat din lovitura libera in careu, iar Gerard Pique, cu o lovitura de cap, a restabilit egalitatea.

In minutul 51, venea randul lui Messi sa-si treaca numele in lista marcatorilor. Apropiindu-se de punctul cu var, argentinianul l-a invins pe portarul advers.

Dupa jumatate de ora de joc, catalanii au reusit sa marcheze si golul cu numarul 3. Luis Suarez a fost cel care a pus toate punctele pe I.

Dupa 27 de etape, Barcelona coduce detasat in La Liga, avand un avantaj de 7 puncte fata de Atletico Madrid. In cele 12 meciuri jucate pana acum, cei de la Rayo Vallecano au avut 6 victorii consecutive si tot atatea infrangeri la rand.