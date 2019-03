Dupa triumful istoric de la Delray Beach, Radu Albot, ramane in Statele Unite pentru un nou turneu - VIDEO

Favoritul numarul 1 al calificarilor pentru Indian Wells, Radu Albot, va intra in actiune in aceasta noapte. Tenismenul moldovean, va da piept cu reprezentantul gazdelor, Mitchell Krueger. Americanul in varsta de 25 de ani, nu a urcat niciodata mai sus de locul 169 in ierhia ATP.

Pe cand adversarul sau, ocupa treapta a 53-a in clasamnetul mondial, fiind pe val dupa triumful de la Openul Delray Beach. Acum 10 zile, Radu Albot a cucerit primul titlu din cariera, invingandu-l pe Dan Evans, in mansa decisiva de la Florida.

Inainte de Indian Wells, Roger Federer s-a impus la Dubai, cucerind trofeul cu numarul 100 al carierei. Astfel, elvetianul conduce detasat in lista celor mai titrati tenismeni care inca isi fac aparitia pe teren. Pe locul 2 se afla Rafael Nadal, spaniolul are in colectie 80 de titluri ATP.

Ultima treapta a podiumului este completata de Novak Djokovic, numarul 1 mondial a cucerit pana acum 73 de trofee. Spre deosebire de cei 3, Andy Murray nu va participa la Indian Wells, asa cum scotianul inca nu s-a refacut dupa operatia suportata la sold.

Fostul lider mondial, se poate lauda cu 45 de finale castigate. Top 5 este completat de David Ferrer. Spaniolul are in cont tocmai 27 de titluri, depasind in clasament vedete precum Stan Wawrinka sau Juan Martin Del Potro.