Dupa umilinta din meciul cu Liverpool, Arsenal s-a reabilitat in fata suporterilor sai si a batut-o aseara cu 4 la 1 pe Fulham - VIDEO

Jucatorii de la Arsenal si-au revenit aseara dupa ce au pierdut meciul cu Liverpool, scor 1 la 5. In meciu de aseara cu Fullham, Granit Xhaka a deschis scorul pentru Arsenal in prima repriza, iar Lacazette a dublat avantajul in minutul 55.

Imediat Kamara a redus din diferenta, iar Mitrovic a ratat cateva oportunitati bune de a egala. Pe final, tunarii insa s-au desprins decisiv, gratie altor doua goluri, inscrise de Ramsey si Aubameyang.

Datorita acestui rezultat, Arsenal se apropie la doua puncte de locul 4, pozitie ce duce in Liga Campionilor. Intre timp si Tottenham a inceput perfect noul an si se mentine in lupta pentru titlu. Spurs au castigat clar confruntarea din deplasare cu Cardiff, scor 3 la 0. Oaspetii au decis soarta meciului in doar 26 de minute. Mai intai golgheterul Harry Kane a deschis scorul, ca mai apoi Christian Eriksen sa faca 2 la 0. Sud coreeanul Son Heung-Mi a fost cel care a stabilit rezultatul final.

Dupa acest succes, Tottenham are 48 de puncte acumulate si urca pe locul secund in campionat. Lidera Liverpool are cu 6 puncte mai mult, dar cormoranii au cu un meci mai putin jucat. Maine Liverpool urmeaza sa joace in deplasare marele derby cu Manchester City.