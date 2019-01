Dupa un start impresionant de sezon, cei de la Jets sufera a 4-a infrangere in ultima luna. aerienii au fost invinsi cu 4 la 0 de catre Crosby - VIDEO

Winnipeg Jets a fost cea mai in forma echipa in startul de sezon a Ligii Americane de Hochei. Insa, ceva s-a intamplat in luna decembrie, cand aerienii au pierdut 3 din 5 partide. La meciul de aseara, contra lui Pittsburgh Penguis, cei de la Jets aveau nevoie de victorie pentru a ramane aproape de primul loc. Insa, totul a inceput cum nu se poate mai prost pentru ei. Inca din mintul 14 a primei reprize, pinguinii au deschis scorul, iar peste cateva secunde, au dublat avantajul.

Tot in munutul 14, doar ca deja in repriza secunda, gazdele au mai iesit o data la rampa. Cehul Dominik Simon a marcat pentru 3 la 0.

In ultima repriza, vedeta gazdelor, Sidney Crosby a pornit un nou atac devastatator, iar colegul sau, Kris Letang, a indeplinit o simpla formalitate, marcand in poarta goala.

Dupa aceasta infangere, cei de la Jets, au cazut pe locul 3 in Conferinta de Vest, in timp ce Penguins a urcat pe pozitia a 4-a in Conferinta estica.