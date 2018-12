Dupa un start modest de sezon, Martin Fourcade revine cu o victorie categorica in cursa de pursuit: a urcat pana pe locul 2 in Cupa Mondiala - VIDEO

Martin Fourcade a inceput proba de pursuit de la Hochfilzen, din postura de favorit secund. Francezul a plecat cu o intarziere de peste 8 secunde fata de Johannes Boe. Insa in a 2-a trecere prin poligon, norvegianul a ratat de 3 ori tinta. Astfel, oferindu-i sansa lui Fourcade sa se instaleze pe prima pozitie. Francezul a continuat cursa fara greseli si s-a impus categoric.

Pe locul secund a terminat campionul olimpic, Arnd Peiffer, iar ultima treapta a podiumului, fiind completata de catre marea surpriza a cursei, norvegianul Christiansen. Liderul Cupei Mondiale, Johannes Boe, a incheiat cursa doar pe locul 9.

Tot ieri, la proba feminina de pursuit, Kaisa Makarainen s-a impus pentru a 3-a oara in acest start de sezon. Finlandeza ocupa locul 2 in Cupa Mondiala, la 7 puncte in spatele liderei, Dorothea Wierer.