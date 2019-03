Echipa lui Artur Ionita, a oferit o supriza de proportii in meciul de deschidere al etapei cu numarul 26 din campionatul Italiei. Cagliari a batut-o cu 2 la 1 pe ocupanta locului 3 din Serie A, Inter Milan - VIDEO

Cagliari a fost mai puternica decat echipa lui Luciani Spaletii. Scorul a fost deschis printr-un autogol a lui Perisic, in minutul 31, insa nerazzurii au egalat rapid, cu golul lui Martinez in minutul 38.

Cu putin timp inainte de pauza, Pavoletti a adus sarzii din nou in avantaj, dupa ce a marcat un gol din voleu, in minutul 43. Scorul putea fi chiar 3 la 1 in final, insa in prelungirile partidei, Barella a irosit lovitura de la 11 metri.

Dupa partida cu Cagliari, Inter se afla pe locul 3, cu 47 de puncte, iar sarzii pe locul 14, cu 27 de puncte.