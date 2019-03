Fenerbahce a cedat in fata lui TSKA Moscova intr-un meci exceptional din Euroliga de baschet - VIDEO

Baschetbalistii de la TSKA Moscova nu au dus lipsa de motivatie aseara pe teren propriu in lupta cu Fenerbahce. Meciul a fost unul echilibrat, iar pana la pauza mare, gazdele conduceau cu doar un punct diferenta, scor 36 la 35.

Nici in partea a doua a jocului situatia nu s-a schimbat. TSKA a reusit sa castige meciul din nou la un cos diferenta, scor 70 la 68. Jucatorii meciului in lotul moscovitilor au fost americanii Will Clyburn si Cory Higgins, care au inscris in total 31 de puncte.

Tot aseara in Euroliga, Barcelona a cedat in fata formatiei Bayern, scor 71 la 73.

Iar Olympiacos Pireus a facut un pas gresit in lupta pentru calificare in faza play-off.

Grecii au pierdut in Spania cu 67 la 90 in fata echipei Gran Canaria.