Fenerbahce a obtinut victorie in duelul cu Olimpia Milan intr-un meci din Euroliga de baschet. Finalista de anul trecut s-a impus cu 104 la 90 impotriva formatiei italiene si conduce in clasamentul general - VIDEO

Cei de la Fenerbahce au iesit invingatori aseara in batalia contra lui Milano. In prima repriza, turcii au demonstrat ca nu in zadar isi mentin locul de lider in clasamentul Euroligii, impunandu-se cu 22 la 17. In al doilea sfert, oaspetii au continuat sa-i distruga pe cei de la Olimpia, si au castigat la fel cu 5 puncte diferenta, scor 30 la 25.

Dupa pauza cea mare jucatorii lui Milano au revenit cu incredere pe teren si au reusit sa scada din diferenta, castigand al treilea sfert cu 26 la 21. Insa, imediat, turcii au inceput di nou dominatia pe teren, impunandu-se fara mila in sfertul 4, la 9 puncte distanta, scor final 104 la 90.

Jucatorii meciului in lotul turcilor au fost James Nunnally si Muhammed Ali, care au inscris, in total, 49 de puncte.

Tot aseara in Euroliga, Barcelona a castigat cu 95 la 83, in fata formatiei Buducnost.

Iar campioana de anul trecut, Real Madrid a s-a impus dramatic, la un punct diferenta, scor 74 la 73 in fata echipei din Grecia, Panathinaikos.