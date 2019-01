Finala neasteptata la competitia de slalom paralel. In mansa decisiva s-au duelat doi schiori fara nicio victorie in Cupa Mondiala de Schi Alpin, Schwarz si Ryding - VIDEO

Anul 2019 a debutat cu o surpriza in Cupa Mondiala de schi alpin. La competitia din Olso, in proba de slalom paralel, toti princialii favoriti au fost eliminati din fazele preliminare.

Cel mai departe a ajuns Campionul Olimpic, Andre Myhrer care a fost eliminat in semifinale. Mult mai devreme a parasit competitia liderul Cupei Mondiale, Marcel Hirscher, iar cel supranumit printul slalomului, norvegianul Kristoffersen, a pierdut din primul tur. Spre uimirea multora, in finala au ajuns austriacul Marco Schwarz si reprezentantul regatului Unit, Dave Ryding.

In cele din urma, britanicul a cedat in ultimul act, iar Schwarz si-a trecut in cont primul succes in Cupa Mondiala.

Gratie acestui succes, Marco Schwarz urca tocmai pe locul 15 in ierarhia Cupei Mondiale de Schi Alpin, in timp ce ocupantul socului secund, Dave Ryding, castiga aproape 20 de pozitii si se instaleaza pe locul 26.