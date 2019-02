Galacticii au fost invinsi de Girona chiar in fata propriilor suporteri. Real Madrid a suferit a 7-a infrangere a stagiunii, iar diferenta fata de Barcelona a crescut deja pana la 9 puncte - VIDEO

Meciul dintre Real Madrid si Girona a avut o turnura neasteptata. Initial, nimic nu prevestea dezastrul pentru madrileni, care in minutul 25 au deschis scorul prin Casemiro.

Dupa pauza, oaspetii s-au trezit la joc, iar in minutul 65, au obtinut un penalty, iar Christian Stuani a fost precis de la punctul cu var.

Peste 10 minute, Portu l-a invins pe Courtois pentru a doua oara in acest meci, iar Girona si-a pastrat avantajul pana la finalul meiciului.

Cu un an in urma, cele doua echipe s-au mai intersectat intr-un astfel de scenariu. Atunci, Real a condus la pauza cu 1 la 0, iar in a doua repriza Stuani si Portu au marcat cate un gol, aducand victoria echipei lor. Dupa 24 de etape, Real Madrid se afla pe locul 3, in timp ce Girona, urca pe 15, gratie acestei victorii.