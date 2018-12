Golden State a suferit a 13-a infrangere in actuala stagiune a Ligii Americane de Baschet - VIDEO

In etapa cu numarul 36 a Ligii Americane de Baschet, Golden State Warriors avea nevoie de victorie pentru a micsora diferenta fata de locul intai. Oponentii de aseara a multiplilor campioni, au fost cei de la Portland Trail Blazers.

Echipele au mers cot la cot intrega partida, iar la finalul timpului regulamentar, tabela arata scorul de 102 la 102. Astfel s-a recurs la over time.

In repriza suplimentara, oaspetii au fost mai activi, impunandu-se cu 8 la 7 si 110 la 109, scor general.

Dupa 36 de meciuri disputate in actualul sezon, Golden State ocupa locul 2, in timp ce Portland este pe pozitia a 6-a, insa are cu un meci in minus.