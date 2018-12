Golden State a suferit o noua infrangere in actuala stagiune a Ligii Americane de Baschet - VIDEO

In etapa cu numarul 35 a Ligii Americane de Baschet au dat piept doua echipe din fruntea Conferintei de Vest, Golden State Warriors si Los Angeles Lakers. LeBron si compania au dominat clar prima parte a meciului, obtinand un avantaj de 15 puncte. In a 3-a repriza, gazdele au mai redus din diferenta. Insa, in ultimele 10 minute, cei de la Lakers le-au predat o adevarata lectie de baschet multiplilor campioni, trecandu-si in cont ultima repriza.

Partida s-a incheiat cu scorul de 127 la 101.

Dupa 12 infrangeri in actualul sezon, Golden State isi pastreaza locul secund, in timp ce Lakers vine tare din spate, ocupand pozitia a 4-a.