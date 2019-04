Golden State Warriors continua sa-si distruga adversarii. Campioana in exercitiu a Ligii Americane de Baschet a invins-o cu usurinta pe Denver Nuggets - VIDEO

Timp de patru ani la rand, Golden State Warriors baga frica in oponenti. Meciul de ieri dintre echipele ce tin topul clasamentului Conferinte de Vest a fost unul suprem. Formatia californiana a jucat tare pe parcursul primelor trei reprize, fara a da vreo sansa gazdelor, impanundu-se cu 30 la 24, 29 la 19 si 27 la 21.

Abia in ultima repriza, cei de la Nuggets au revenit pentru putin timp in joc, reusind sa castige partida cu scorul de 38 la 30. Cel mai bun jucator al confrunatrii de aseara a fost DeMarcus Cousins, care a adunat 28 de puncte, fiind urmat de Kevin Durat cu 21 de puncte.

In urma acestei victorii, situatia in clasamentul Conferintei de Vest ramane neschimbata. Warriors conduce in continuare, iar Nuggets se multumeste cu pozitia a doua.