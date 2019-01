Golden State Warriors obtine a saptea victorie consecutiva. De aceasta data, multiplii campioni din NBA, i-au invins pe cei de la Lakers - VIDEO

In lipsa lui LeBron, victoria este un lux greu de obtinut pentru Lakers. Aseara, echipa din Los Angeles a suferit a 9-a infrangere in ultimele 3 saptamani, confirmand una dintre cele mai modeste perioade din istoria sa. In meciul de ieri, Lakers a fost infranta cu 130 la 111, chiar de lidera

Conferintei de Vest, Golden State. Cei de la Warriors, in schimb, traverseaza o perioada fabuloasa, bifand a 7-a victorie consecutiva.

Golden State isi face tot mai pronuntata suprematia in Conferinta de Vest, in timp ce Los Angeles Lakers, ocupa doar pozitia a 9-a, iar calificarea in play-off se indeparteaza tot mai mult de californieni.