Houston le provoaca a doua infrangere consecutiva celor de la Toronto - VIDEO

Doua dintre echipele cu cele mai bune rezultate din actuala stagiune de NBA, Houston Rockets si Toronto Raports, au dat piept intr-un meci din etapa cu numarul 51. Prima repriza a fost dominata de gazde, iar in urmatoarele doua, canadienii au fost mai insistenti. Astfel, invingatoarea partidei, urma sa se hotarasca in ultima repriza. A urmat o batalie echilibrata, iar spre final, cei de la Rokets au obtinut un avantaj de doua puncte, mentinadu-l pana la ultimul fluier.

Nici aceasta victorie nu i-a ajutat pe Houston sa urce mai sus de locul 5 in Conferinta de Vest, in timp ce Toronto Raptors, ramane pe locul 2 in Coferinta estica.