Inca o victorie pentru Simona Halep. Romanca a trecut fara probleme in sferturile de finala de la Miami - VIDEO

Halep a controlat, practic, tot meciul. Timp de o ora si 13 minute, romanca a reusit sa obtina biletul pentru a se califica mai departe. Primul set, Simona l-a castigat cu scorul de 6 la 3, in doar 33 de minute.

Nici in setul secund romanca nu i-a dat mari sanse adversarei. Halep si-a deschis drumul spre sferturile de finala, dupa ce a finalizat partida cu 6 la 3.

In faza urmatoare, Simona Halep se va duela cu Qiang Wang. In concursul masculin, tenismenul elvetian, Roger Federer, locul 5 in clasamentul ATP, s-a calificat si el in optimile de finala al turneului ATP Masters 1000, dupa ce l-a invis in doua seturi, pe sarbul Filip Krajinovic, scor 7 la 5 si 6