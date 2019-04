Inter Milano a oferit un meci senzational in Campionatul Italiei. Nerrazurii s-au impus cu 4 la 0 in fata celor de la Genoa - VIDEO

Inter Milano si-a incantat fanii cu o victorie superba. Aseara nerrazzurii au inceput cu incredere partida si au deschis scorul in minutul 15, dupa ce mijlocasul Roberto Gagliardini a reusit o executie superba.

Recent revenit in echipa dupa doua luni, Icardi a fost autorul celui de-al doilea gol, in minutul 40, dupa o lovitura de la 11 metri. In a doua repriza, mijlocasul Ivan Perisic, a marit avantajul echipei Inter, dupa o pasa primita de la acelasi Icardi, si a stabilit scorul de 3 la 0 pentru Inter. Nerrazzurii au continuat sa puna presiune pe poarta adversarilor, dupa ce Gagliardini a reusit dubla, in urma unui corner.

Partida s-a incheiat cu 4 la 0 pentru milanezi. In urma acestui succes, Inter acumuleaza 56 de puncte si se mentine pe pozitia a treia, la sapte puncte de locul secund, ocupat de Napoli. Neapolitanii au pierdut ieri cu 1 la 2 in duelul cu Empoli. Golul victoriei pentru gazde a fost marcat de Di Lorenzo.